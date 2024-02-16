Beyaz et sektörü yeni yatırımlara odaklanacak

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kümes hayvancılığı verilerine göre, geçen yıl bir önceki yıla göre tavuk eti üretimi yüzde 3,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7, hindi eti üretimi yüzde 11,3 azaldı. Söz konusu üretim verileri, Aralık 2023 döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan, yaptığı değerlendirmede, 2019-2023 yıllarındaki üretimin, salgın dönemi kısıtlamaları ve işletmelerin kapanmasından dolayı azaldığını belirterek salgın etkilerinden arındırıldığında 2021'de üretimin yüzde 5'e yakın arttığını, bu artışın 2022'de de artarak devam ettiğini, 2023'te ise üretimde azalış yaşandığını aktardı.

Yıl içinde Kurban Bayramı döneminde yaşanan talep düşüşü nedeniyle üretimin azaldığına işaret eden Kaplan, yaz aylarında turist sayısının, piknik döneminde de mangal kullanımının artmasına bağlı olarak artan tüketimi karşılamak için yeniden üretim planlaması yapıldığını anlattı.

Kaplan, mesire yerlerindeki mangal yasakları ile ihracattaki azalışa dikkati çekerken bu nedenlerle oluşan arz fazlasının, yeniden üretim planlaması yapılmasına neden olduğunu söyledi. Kaplan, tüm bu nedenler dolayısıyla beyaz et piyasasında dengesiz üretim eğilimleri yaşanabileceğini ifade etti.

AR-GE yatırımları yapılıyor

Sektör olarak 90'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Kaplan, 2022 yılında 647 bin ton olan ihracatın, 2023 yılı sonunda 495 bin tona gerilediğini bildirdi. Kaplan, ihracattaki gerilemeye, ülkede yaşanan kuş gribinin etkileri ve dünya fiyatlarıyla rekabet edilememesinin neden olduğunu aktardı.

Kaplan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün, gelecek 10 yıl içinde piliç etinin en fazla üretilen protein kaynaklı gıda olmaya devam edeceğine ilişkin öngörüsünün, Türkiye için de geçerli olduğunu vurguladı.

Naci Kaplan, sektöre ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Toplam üretimde sadece piliç eti olarak bakıldığında azalma olsa bile iç pazar yüzde 3,4 büyümüştür. Bu, nüfus artış hızı ile karşılaştırıldığında gelecekle ilgili olumlu sinyal vermektedir. Zamanla üretim kalitesini artıran, artan AR-GE yatırımlarıyla daha lezzetli ürünler üreten, sürdürülebilir ve çevre dostu üretim uygulamalarında gelişim göstermeye devam eden beyaz et sektörü, özellikle ülke nüfusunun protein ihtiyacının giderilmesi amacıyla yatırımlarına ve büyümeye devam etmeyi hedeflemiştir."

Kaplan, hindi eti üretimi verilerine de değinerek bu ete ilişkin tüketim alışkanlığının artmaması nedeniyle miktarında önemli gelişme olmadığını; özellikle yılbaşı için yetiştirilen hindi sayısının artması nedeniyle aylık bazda üretim farklılıkları oluştuğunu kaydetti.