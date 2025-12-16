Beyaz metallerin yükselişi: Gümüş, platin ve paladyum 2025'in yıldızı oldu

Piyasaların 2025 tablosunda gümüş, platin ve paladyum güçlü performansıyla dikkat çekti.

Gümüş tarihi zirveye yaklaştı

2025’in sonlarına gelindiğinde gümüş, uluslararası piyasalarda ons başına yaklaşık 63–64 dolar seviyesine ulaşarak tüm yılın en yüksek fiyatlarını gördü. Bu yükseliş, yatırımcı ilgisi ve sanayi talebindeki artışın bir sonucu olarak gerçekleşti.

Güneş enerjisi panelleri, elektrikli araç üretimi ve elektronik sektöründeki artan ihtiyaç, gümüşe olan talebi güçlendirdi. Ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ise yatırımcıların gümüşü güvenli liman olarak değerlendirmesine yol açtı. Arzın sınırlı kalması da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Paladyum istikrarlı yükselişini sürdürdü

Paladyum, yıl boyunca değer kazanmaya devam etti. Aralık ortasında ons başına yaklaşık 1,50–1,60 bin dolar civarında işlem gördü ve yıl içindeki dalgalanmalara rağmen genel olarak istikrarlı bir yükseliş sergiledi.

Metal, otomotiv sektöründe katalitik konvertör üretimi için kritik bir hammadde olmaya devam etti. Sanayi talebinin güçlü olması ve arzın sınırlı kalması, paladyumun fiyatının yüksek seviyelerde kalmasını sağladı ve metalin yatırım ve üretim açısından önemini korudu.

Platinde değer kazandı

Platin fiyatlarıda 2025 boyunca yükseliş eğiliminde oldu. Aralık ortasında ons başına yaklaşık 1,78–1,80 bin dolar civarında işlem gördü ve yıl içinde güçlü bir performans sergiledi.

Otomotiv ve endüstriyel üretimdeki kullanım, platin talebini destekledi. Bu durum, platin fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasını sağlarken, metalin yatırım ve sanayi açısından önemini artırdı.

2025 değerli metaller açısından güçlü bir yıl oldu

Gümüş, paladyum ve platin, 2025 yılı boyunca yatırımcıların ve sanayi üreticilerinin odağında yer aldı. Gümüş fiyatının tarihi seviyelere yaklaşması, paladyumun sanayi talebinin desteğiyle değer kazanması ve platin fiyatlarının güçlü seyretmesi, bu metalleri yılın en çok konuşulan varlıkları haline getirdi.

2026 yılına girerken, bu metallerin piyasadaki önemini sürdürmesi ve yatırım ile sanayi açısından güçlü bir rol oynamaya devam etmesi bekleniyor.