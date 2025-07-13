Beyaz Saray'dan gümrük vergisi açıklaması: Tozun dumanın nereye çökeceğini göreceğiz

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ticaret anlaşması tekliflerini gördüğünü ve bunların daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü belirterek, Trump'ın Meksika, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere yönelik gümrük vergisi tehditlerine devam edeceğini söyledi.

ABC'de yayınlanan This Week programına konuşan Hassett, "Eğer Başkan yeterince iyi olduğunu düşündüğü bir anlaşma yapmazsa bu gümrük vergileri gerçek olacak. Ama biliyorsunuz, görüşmeler devam ediyor ve tozun dumanın nereye çökeceğini göreceğiz" dedi.

Hassett ABC'nin "This Week" programına verdiği demeçte, Trump'ın Brezilya'dan gelen mallara yönelik %50 gümrük vergisi tehdidinin, Trump'ın Güney Amerika ülkesinin eylemlerinden ve ABD ile ticaret müzakerelerinden duyduğu hayal kırıklığını yansıttığını söyledi.