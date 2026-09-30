Beyçelik Gestamp, elektrifikasyona odaklandı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa, Kocaeli ve Romanya’nın Piteşti kentindeki 6 lokasyonda 11 üretim tesisi, 274 bin metrekareyi aşan üretim alanı ve yaklaşık 4 bin çalışanıyla faaliyet gösteren Beyçelik Gestamp, ticari araç segmentindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ticari araçların stratejik büyüme alanlarından biri olduğunu belirten Beyçelik Gestamp Genel Müdürü Engin Meydan, ağır ve hafif ticari araçlara yönelik ürün ve mühendislik çözümleri geliştirdiklerini söyledi. Meydan, “Ticari araç segmentinde gövde sistemleri (BIW), şasi sistemleri, mekanizma grupları ve elektrikli araçlara yönelik batarya taşıyıcı sistemlerinde lider OEM’lerin birincil tedarikçisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Özellikle ağır ve hafif ticari araç platformlarında güvenlik kritik yapısal parçalar, yüksek mukavemetli gövde elemanları ve yeni nesil batarya taşıyıcı sistemleri geliştiriyoruz” dedi.

246 milyon dolarlık ihracat

Beyçelik Gestamp’ın büyüme stratejisinde elektrikli araçlara yönelik ürün gruplarının önemli yer tuttuğunu belirten Meydan, şirketin gövde ve şasi sistemleri, mekanizma grupları ile batarya taşıyıcı sistemlerinde faaliyet gösterdiğini söyledi. Batarya taşıyıcı sistemlerinin en hızlı büyüyen iş kollarından biri olduğunu ifade eden Meydan, “Beyçelik Gestamp olarak bugün elektrikli araç batarya taşıyıcı sistemlerinde önemli bir üretim ve mühendislik yetkinliğine sahibiz. Elektrikli araç yatırımlarına paralel olarak bu ürün grubunda 2030 yılına kadar yaklaşık yüzde 17’lik büyüme öngörüyoruz” dedi.

Şirketin 2025’te 246 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Meydan, Avrupa’nın ana pazar olmayı sürdürdüğünü söyledi. Meydan, önümüzdeki dönemde elektrikli araç projeleri, yüksek katma değerli ürünler, dijitalleşme, robotik ve otomasyon ile sürdürülebilir üretim altyapısına odaklanacaklarını kaydetti.

“Ürün değil, teknoloji ve inovasyon da satın alınacak”

Üretim yaklaşımlarının yalnızca parça üretimiyle sınırlı olmadığını belirten Meydan, Beyçelik Gestamp’ın mühendislik ve Ar-Ge kabiliyetlerinin de öne çıktığını söyledi. Şirket bünyesinde 3 Ar-Ge ve 1 Tasarım Merkezi bulunduğunu belirten Meydan, “Ar-Ge merkezlerimizde müşterilerimizle birlikte ürün geliştirme süreçlerine dahil oluyor, mühendislik ve inovasyon gücümüzle mobilitenin geleceğine katkı sunuyoruz” dedi.

Ticari araç sektöründeki dönüşümün tedarikçilerden beklenen yetkinlikleri de değiştirdiğini ifade eden Meydan, yüksek mukavemetli ve hafif malzeme mühendisliği, dijital ürün geliştirme, robotik üretim, batarya sistemleri ve sürdürülebilir üretimin öne çıktığını söyledi. Geçmişte kapasite ve maliyetin öncelikli olduğunu belirten Meydan, “Bugün mühendislik yetkinliği, teknoloji geliştirme kapasitesi ve sürdürülebilirlik performansı en az maliyet kadar önemli. Önümüzdeki dönemde OEM’ler yalnızca ürün değil, teknoloji ve inovasyon da satın alacak” diye konuştu.

Ticari araçlarda üç ana gündem

Önümüzdeki beş yılda ticari araç sektörünün gündeminin elektrifikasyon, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri güvenliği etrafında şekilleneceğini belirten Meydan, "Karbon ayak izi artık finansal göstergeler kadar önemli bir performans kriteri haline geldi. Avrupa'daki ana sanayi üreticileri, tedarikçilerinden net sıfır hedefleriyle uyumlu üretim süreçleri bekliyor" dedi. Satın alma kriterlerinin de değiştiğini belirten Meydan, kalite, maliyet ve teslimatın yanı sıra karbon ayak izi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik performansının önem kazandığını ifade etti. Küresel gelişmelerin tedarik zinciri güvenliğini öne çıkardığını söyleyen Meydan, Türkiye'nin Avrupa otomotiv sanayisindeki üretim ve mühendislik altyapısının önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.