Beyçelik Gestamp, TEKNOSAB’daki fabrikasıyla Avrupa liginde yarışıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Beyçelik Gestamp Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) bulunan ve toplam 73 bin metrekarelik kapalı alanı olan üretim tesisi içinde yer alan, 11 bin metrekare kapalı alana sahip Teknoloji ve Kalıp Fabrikası'nda uluslararası alanda sıcak ve soğuk sac şekillendirme kalıp teknolojileriyle ilgili tasarım, fizibilite ve imalat faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Beyçelik Gestamp’ın Kalıp ve Teknoloji Fabrikası İş Birimi Direktörü Burak Yaşar, TEKNOSAB’daki fabrikalarının Avrupa’nın en büyük kalıp fabrikalarından birisi olduğunu ve Türkiye’deki en büyük pres parkına sahip olduğunu vurguladı. Yaşar, “Yüksek mühendislik gücümüz, yetkin ve nitelikli ara eleman kadrolarımız, know-how kazanımlarımız ve teknolojisi yüksek makine ekipman kapasitemiz ile kalıp ve pres teknolojisi olarak sektörümüzün öncü firmalarından olduğumuzu söyleyebilirim. Beyçelik Gestamp bünyesinde 3 Ar-Ge ve 1 Tasarım Merkezi bulunuyor. Ar-Ge ve İnovasyon odaklı bir firma olarak bu güçlü yanımızı da çalışmalarımızda kullanıyoruz. Özellikle OEM’ler tarafından yapılan her yeni projede Ar-Ge ekibimiz ile çalışıyor, projelerde yapılan geliştirmeleri rekabetçiliğimizi artırmak için kullanıyoruz. Ağırlıklı Avrupa ülkeleri olmak üzere 20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl ciromuzda ihracatın payı yüzde 60 olarak gerçekleşti. Bu yıl bu oranı artırmak hedefiyle çalışıyoruz” dedi.

Verimliliğimizi artıracağız

Burak Yaşar, sektör için geçtiğimiz yılın kolay olmadığını, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren ise toparlanma beklediklerini söyledi. Yaşar “2025 yılında otomotiv sektöründe yeni projelerde azalma oldu. Bunun yanı sıra enerji ve iş gücü maliyetlerindeki artış globalde rekabette dezavantaj yaratan unsurlar oldu. Bu nedenle geçtiğimiz yıl öncelik verdiğimiz konu temel yetkinliklerimizi kaybetmeden maliyetleri düşürmek daha dengeli hale getirmek oldu. Maliyetleri dengeleyebilmek için 2026 yılında odaklanacağımız konuların başında verimlilik geliyor. Gelişmiş teknolojimiz ve mühendislik gücümüz ile verimliliğimizi artırarak, global pazarlarda rekabetin içinde kalmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Nitelikli iş gücü ihtiyacı öne çıkıyor

Otomotivde gerçekleşen hızlı dönüşümle birlikte sektördeki iş gücünde aranan niteliklerin de değişmeye başladığını vurgulayan Yaşar, “Yeni teknolojiler ve dijitalleşme ile beraber sektörde de iş gücünde aranan yetenekler farklılaşmaya başladı. Mevcuttaki eğitim programları bu doğrultuda güncellenerek uluslararası alanda rekabetimizi koruyacak nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi üzerine yeniden yapılandırılması gerekiyor. Tabii burada biz firmalara da önemli görevler düşüyor. Sanayi ve eğitim kurumları arasında iş birliklerini de artırmak gerekiyor” diye konuştu.

Burak Yaşar, Türkiye’nin otomotiv sektöründe kalıp üretiminde dikkate değer bir kapasiteye sahip olduğuna işaret etti. Ancak son dönemlerde artan maliyetlerin üretim faaliyetlerinin Avrupa ülkelerine kaymasına neden olduğuna dikkati çeken Burak Yaşar, “Kalıp üretim maliyetlerimizde rekabetçiliğimizi kaybetmeye başladık. Küresel ekonomik durgunluk ve Çin’in üretim maliyetlerinde avantajlı olması kalıp sektörünün global pazarlarda rekabet etmesini de zorlaştırmaya başladı. Maliyetlerde özellikle de işçilik maliyetlerinde dengeyi sağlayabilmek önem taşıyor” açıklamasını yaptı.