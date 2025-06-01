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Beykoz'da 51 bin metrekarelik alan ihaleyle satılacak

Beykoz'un Cumhuriyet Mahallesi'nde ormanın yanında bulunan, yerleşim yeri içindeki 51 bin metrekarelik alan ihaleyle satılacak.

Haber Merkezi
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Beykoz'da 51 bin metrekarelik alan ihaleyle satılacak
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Beykoz Belediye Başkanlığı arsa satışı için karar verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde tarım alanı vasıflı 51 bin 379 metrekarelik alan 220 milyon 932 bin 882 lira muhammen bedel üzerinden ihaleyle satışa çıktı.

İhale tarihi Kurban Bayramı ertesinde 11 Haziran 2025 saat 12:30 olarak belirlendi. Geçici teminatı 6 milyon 627 bin 986 lira oldu.

İhaleye konu alan incelendiğinde içinde çeşitli yolların ve birkaç adet yapının bulunduğu görülüyor.

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