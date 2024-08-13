Beylikdüzü Belediyesi'nde en düşük memur maaşı 63 bin TL oldu

Beylikdüzü Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan sözleşme ile en düşük memur maaşının ortalama 63 bin TL'ye yükseldiği belediyede, ikramiye sayısı yediye çıkarıldı ve yan haklarda iyileştirmeler yapıldı.

"Arkadaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

İmza töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, şunları söyledi: "Bugün imzaladığımız anlaşma ile en düşük devlet memuru maaşımızı aylık ortalama 63 bin TL’ye çıkararak asgari ücretin yaklaşık 4 katına yükselttik. Hepsinden önemlisi tüm sosyal denge ödentileri enflasyona endeksli olarak 6 ayda bir memur maaş zam kat sayısı kadar artırarak tüm emekçi arkadaşlarımızı enflasyona karşı koruyoruz. Hiçbir yol arkadaşımızı enflasyona ezdirmeyecek, bu memleket için hep birlikte hizmet üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Sözleşmenin sizlere, kurumumuza ve Beylikdüzü’ne hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ise toplu sözleşme görüşmelerine katkı sunan ve emek harcayan her iki tarafı kutlayarak, önemli olanın sözleşmenin mutabakatla sonuçlanması olduğunu belirtti ve sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.