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Beyşehir’de çiftçilere hibe destekli nohut tohumu dağıtılacak

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtılacak.

Haber Merkezi
İHA
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Beyşehir’de çiftçilere hibe destekli nohut tohumu dağıtılacak
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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında 2025 yılında İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Verimli topraklar için nohut" projesinin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

"TAKE projesi kapsamında Beyşehirli üreticilerimize yüzde 50 hibeli sertifikalı azkan nohut tonumu dağıtılacaktır"

Bu projenin yüzde 50’sinin bakanlık, yüzde 50’sinin de çiftçi katkılarıyla yürütüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TAKE projesi kapsamında Beyşehirli üreticilerimize yüzde 50 hibeli sertifikalı azkan nohut tonumu dağıtılacaktır. 25 kilogram paket fiyatı 670 liradır. TAKE projeleri ile işlenmeyen durumda bulunan ve nadasa bırakılan araziler, düşük gelirli, küçük ölçekli, girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapamayan üreticiler, kendine ait ya da kiraladığı atıl, boş arazi üzerinde üretim yapacak yeni üreticilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Proje hakkında ayrıntılı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen üreticilerimizin 26 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.

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