BGM’den ‘erken gümrük kontrolü’ hamlesi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Gümrük Müşavirliği (BGM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özenalp, dış ticaret mevzuatında yaşanan hızlı ve kapsamlı değişimlerin, sanayi firmalarının satın alma anlayışını köklü biçimde dönüştürmesi gerektiğini söyledi. Şirket, bu kapsamda “Satın Alma Süreçlerine Erken Katılım Modeli”ni hayata geçirdi.

Ahmet Özenalp, gümrük müşavirliğinin artık işlemlerin son halkası değil, satın alma kararının ilk adımı olması gerektiğini vurguladı. Gümrük mevzuatının her geçen gün genişlediğine dikkat çeken Özenalp, “Teknik düzenlemeler neredeyse günlük değişiyor. 5607 sayılı Kanun kapsamındaki adli süreçler artıyor. Bu tablo, satın almayı yalnızca fiyat ve tedarik koşullarıyla sınırlı bir ticari karar olmaktan çıkarıyor. Satın alma sürecinin gümrük uzmanlığıyla birlikte kurgulanması artık bir tercih değil, zorunluluk” dedi.

Özenalp, süreçlere erken dâhil olma modellerini 2026 itibarıyla devreye aldıklarını belirterek, “Özellikle dış ticaret işlem hacmi ciddi oranda yüksek olan firmalardan çok olumlu geri bildirimler aldık. Süreci aynı zamanda yapay zekâ uygulamalarıyla birlikte kullandığımızda maksimum verim elde ediliyor” ifadelerini kullandı.

Riskler daha oluşmadan engelleniyor

BGM’nin saha deneyimleri ve analizlerine göre, sipariş öncesinde yapılacak gümrük odaklı değerlendirmeler; yanlış GTİP tespiti, hatalı menşe beyanı, anti-damping ve gözetim gibi ilave vergiler, teknik mevzuata uyumsuzluk ve yanlış teslim şekli kaynaklı maliyetleri daha ortaya çıkmadan ortadan kaldırıyor. Özenalp, “Sipariş verilmeden önce yapılan kontrol, firmaları beklenmeyen ek vergilerden, liman beklemelerinden, sonradan kontrol cezalarından ve hatta adli soruşturma risklerinden koruyor” uyarısında bulundu.

Uluslararası uygulamalara da değinen Özenalp, küresel ticarette kabul gören yaklaşımın net olduğunu belirterek, “Dünyada gümrük uyumu, satın alma talimatı verilmeden önce başlar. Bu da ancak gümrük danışmanının sürece en başta dâhil edilmesiyle mümkündür” diye konuştu.

Tedarik zinciri daha öngörülebilir hâle geliyor

Geliştirdikleri modelin temel yaklaşımını “riskleri siparişten sonra değil, siparişten önce yönetmek” olarak özetleyen Özenalp, bu yapının firmalara ciddi avantajlar sağladığını söyledi. “Erken aşamada tespit edilen riskler yönetilebilir hâle geliyor. Tedarik süreci daha öngörülebilir oluyor, denetimlerde firmalar güçlü bir pozisyona geçiyor ve hukuki açıdan sağlam bir zemin oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Gümrük uzmanlığının satın alma süreçlerine entegre edilmesinin yalnızca beyan ve vergi boyutuyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Özenalp, “Bu yaklaşım; lojistik planlamadan sözleşme maddelerine, ödeme şekillerinden tedarikçi seçimine kadar tüm tedarik zincirini olumlu etkiliyor. Sonuçta firmalar hem idari ve adli güvenlik sağlıyor hem de operasyonel maliyet avantajı elde ediyor” dedi.

Modelin somut kazanımlarına da değinen Özenalp, yanlış GTİP seçiminin yüzde 50’ye varan ek vergi yükü doğurabildiğini, menşe hatalarının ise doğrudan adli süreçlere neden olabildiğini hatırlattı. Anti-damping ve gözetim uygulamalarının teklif aşamasında hesaba katılması gerektiğini vurgulayan Özenalp, doğru analizle bu kalemlerde yüzde 20 ila yüzde 60 arasında tasarruf sağlanabildiğini ifade etti. DİİB/DİR gibi teşvik mekanizmalarının ise birçok firmada yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekti.