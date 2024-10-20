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Biber gazı ve elektroşok satışları patladı: 500 adet 2 saatte bitti

Türkiye'de kadına yönelik şiddet giderek artış gösteriyor. Cezaların caydırıcı olmaması, katillerin 'iyi hal indirimi' alması ve şiddeti önlemeye yönelik yeterli tedbirlerin alınmaması nedeniyle vatandaşlar, biber gazı ve elektroşok cihazlarına yönelmeye başladı.

Haber Merkezi
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Biber gazı ve elektroşok satışları patladı: 500 adet 2 saatte bitti
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Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar arttı. Her sabaha yeni bir kadın cinayetiyle gözlerimizi açtığımız günlerde vatandaşlar kendi önlemini almaya çalışır hale geldi. Özellikle biber gazı ve elektroşok cihazlarının satış miktarı yükseldi.

Efe Outdoor yetkilisi Özcan Kına satışların yoğunluğundan dolayı biber gazı stoklarının bittiğini aktardı. Gazete Oksijen'e konuşan Kına, "Günde 1 sipariş alır ya da almazdık. Şimdi günde 25 sipariş alıyoruz. İki haftadır satışlar böyle gidiyor. Zaten stoklarımız bitti. Depoları tekrar dolduracağız" dedi.

500 adet 2 saatte bitti

Tekno Doğa sahibi Erkan Keskin ise Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i canice katletmesi sonrası yoğunluğun başladığını anlattı:

"5 Ekim sabahı internet sitemizden dakikada bir sipariş aldık. Normalde güvenlik firmaları ya da emniyet kurumlarına toptan satış yaparız, bireysel talebimiz düşüktür. Kadına şiddet haberlerinin gündemde yer aldığı dönemlerde ise satışlarda en çok 2 kat artış görmüştük. Fakat bu sefer farklı. Son 2 haftadır bireysel satışlarda 40 kat artış var. Günde 2 bin adet biber gazı sattığımız bir rekorumuz da oldu. 500 adetlik yeni bir stok açtık, 2 saat içinde tükendi. Biz elektroşok satmıyoruz, bunun için de tepki aldık. Bir müşterimiz, ‘Beni de yakında haberlerde okursunuz’ diyerek sitem etti."

Elektroşok talebinde artış

AnkaOutdoor’un sahibi Özgür Fırat ise elektroşok cihazlarına olan talepte de artış gördüklerini aktardı:

"Biber gazı alan müşteriler bazen 10 adet alıp, evde biriktiriyor. Şu anda telefonlarımız, mesajlarımız hep siparişlerle dolu. Fatih’te yaşanan olaylardan beri yüzde 500’lük bir artış gözlemledik. Elektroşok cihazında ise bu kadar olmasa da yaklaşık yüzde 200’lük bir artış var. Önceden talep çok azdı. İkisini birden alan müşterilerimiz de oluyor."

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