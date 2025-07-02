IMEI kayıt ücreti artınca bıçak gibi kesildi: Yurt dışından getirilen telefon sayısında keskin düşüş

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı 2024 yılı faaliyet raporu, Türkiye'de mobil cihaz pazarındaki değişiklikleri gözler önüne serdi. Rapora göre, artan IMEI kayıt ücretleri nedeniyle vatandaşlar artık yurt dışından cep telefonu getirmekten vazgeçti. Ancak bu düşüş, iç pazardaki satışlara da olumlu yansıdı.

Yurt dışından getirilen telefon sayısı bıçak gibi kesildi

BTK verilerine göre, 2024 yılında yalnızca 161 bin 136 adet akıllı telefon için yurt dışı IMEI kaydı yapıldı. Oysa bu sayı 2023 yılında 892 bin 501 idi. Yani bir yılda yaklaşık yüzde 82'lik bir düşüş yaşandı. Bu keskin gerilemenin en önemli nedeni olarak IMEI kayıt ücretinin 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükselmesi gösteriliyor.

İç pazarda da düşüş sürüyor

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise Türkiye'deki cihaz üretim, ithalat ve satışlarında yaşanan azalma oldu. 2023 yılında kullanımda olan IMEI kayıtlı cihaz sayısı 16 milyon 692 bin 189 iken, 2024 yılında bu rakam 15 milyon 629 bin 448'e geriledi. Türkiye'de üretimle kayıt altına alınan cihaz sayısı ise bir önceki yıla göre 6 milyon 887 binden 6 milyon 214 bine düştü.

2024 yılında toplamda kayıt altına alınan akıllı telefon sayısı 11 milyon 299 bin olarak açıklandı.

Apple yükseldi, Samsung ve Redmi geriledi

BTK'nın marka bazlı verileri ise pazardaki yönelimi gösteriyor. Samsung ve Redmi cihazlara yapılan IMEI kayıtlarında düşüş gözlemlenirken, Apple markalı cihazlar ise artış gösterdi.

IMEI kaydı yapılan Samsung cihaz sayısı 3 milyon 639 binden 3 milyon 178 bine düştü.

Redmi cihaz sayısı ise 1 milyon 832 binden 1 milyon 796 bine geriledi.

Apple cihaz sayısı ise yükselişe geçerek 3 milyon 181 binden 3 milyon 287 bine ulaştı.