BİFUDER, kaçak ilaçlamaya karşı tek çatı oluşturdu

MERVE ESİN ADIGÜZEL

Dernek, devlet kurumlarıyla koordinasyon, dijital denetim ve karekodlu sertifikasyon sistemiyle sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.

Yaklaşık iki yıl önce EKONOMİ Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’a yaptığı açıklamada biyosidal ve dezenfeksiyon sektörünün dernekleşmesi gerektiğini vurgulayan Pak İş Pest Control ve Fumigation Port Services firmasının kurucusu Ercan Tezcan, Sağlık Bakanlığı onaylı firmaların tek çatı altında toplanmasının hem sektörün gelişimi hem de halk sağlığının korunması açısından önemli olduğunu ifade etmişti. Merdiven altı uygulamaların önüne geçilmesi, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve sektörün kurumsal bir yapıya kavuşması gerektiğini dile getiren Tezcan’ın o dönem yaptığı çağrı, iki yıllık çalışmaların ardından somut bir karşılık buldu. Sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kurulan Biyosidal ve Fumigasyon Uygulayıcıları Derneği (BİFUDER), resmi kuruluşunu tamamlayarak faaliyetlerine başladı ve halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı kapsamlı bir mücadele süreci başlattı. Derneğin Kurucu Başkanlığını, Tezcan üstlenirken, yeni yapının hem denetim hem de standartlaşma açısından sektörde önemli bir boşluğu doldurması hedefleniyor.

Kurucu Başkan Ercan Tezcan, “Biyosidal ve fumigasyon uygulamaları, uzmanlık gerektiren yüksek riskli mühendislik ve kimya işlemleridir. Bizler PAK İŞ bünyesinde yıllardır uyguladığımız sıfır hata ve yüksek güvenlik standartlarını BİFUDER çatısı altında tüm Türkiye’ye yayacağız. Devletimizin yetkili makamlarıyla omuz omuza vererek, sınırlarımızdaki biyolojik güvenliği artıracak ve yaşam alanlarımızda kaçak ilaçlama yapan yapıları yasalar önünde tasfiye edeceğiz” diye konuştu.