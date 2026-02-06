Bilanço sezonu devam ediyor: Ekonomistler banka ve sigortada güçlü kâr artışı bekliyor

Matriks Haber finans ve finans dışı bilanço anketi sonuçlandı ve 2025 yılı 4.çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin beklentiler netleşti. Bankacılık sektöründe yıllık bazda güçlü artış beklenirken, çeyreksel bazda ise sınırlı bir artış tahmin ediliyor.

22 aracı kurumun katılımı ile düzenlenen anket; bankacılık sektörünün net kârı için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 artış, bir önceki çeyreğe göre ise çok daha sınırlı, yaklaşık yüzde 5,8’lik getiri öngörülüyor.

Finans dışı şirket bilançosunda vergi etkisiyle oynaklık görüldüğü belirtilirken, sektörün kârında yıllık bazda yüzde 83,6 oranında yükseliş, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 49,2 oranında net kâr düşüşü bekleniyor.

Anket, sigortacılık sektörü şirketlerinin kârlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,2 yükseliş yaşanacağı tahmin edilirken, sektörün çeyreklik bazda paralel net kâr beklentisi öne çıkıyor.

Sanayi şirketleri cephesinde geçen yılın aynı dönemindeki zarar tablosunun ardından bu çeyrekte pozitif kârlılığa dönülmesi beklenirken, gayrimenkul tarafında yıllık bazda sert bir daralma öngörülüyor. Buna karşılık sektörün bir önceki çeyreğe kıyasla güçlü bir toparlanma sergileyerek kârını önemli ölçüde artırması tahmin ediliyor.

4.çeyrek bilanço sezonu 26 Ocak’ta başladı

Borsa İstanbul'da 4.çeyrek bilanço sezonu Türkiye Sigorta ile 26 Ocak’ta; bankacılık sektöründen ilk bilanço ise 2 Şubat tarihinde Akbank ile başladı.

Konsolide olmayan banka ve şirketlere ilişkin 4. çeyrek finansal sonuçlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihi 2 Mart 2026, konsolide banka ve şirketler için ise son tarih 11 Mart 2026 olarak belirlendi.

Ankete Ak Yatırım, Deniz Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, HSBC, ICBC Yatırım, İş Yatırım, KuveytTürk Yatırım, Marbaş Menkul, OYAK Yatırım, PhillipCapital, Pusula Yatırım, QNB Invest, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, ÜNLÜ & Co, Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım olmak üzere toplam 22 kurum katılım sağladı.

Aracı kurumlar; net kâr kaleminde okunabilirliğin azaldığı ve oynaklığın arttığı tahmininde ortaklaştı. Finans dışı için yıllık toparlanma öngörülürken, çeyreksel bazda ise özellikle vergi ve enflasyon muhasebesi kaynaklı zayıflamaya dikkat çekiliyor.

Vergi ve enflasyon muhasebesi kaynaklı “net kâr oynaklığı” vurgusu yapılan raporlarda; “VUK tarafında enflasyon muhasebesinin kaldırılması, UFRS altında devam eden düzeltmeler nedeniyle muhasebe kârı-vergilendirilebilir kâr arasında geçici farklar oluştuğu ve bunun ertelenmiş vergi giderlerini büyüttüğü” ifade ediliyor.

Net kâr kaleminin tek başına okunmasının zorlaştığı ve dönemler arası kıyasın güçleştiğini belirten kurumlar, bankacılık sektöründe; marj iyileşmesi, vergi, gider ve karşılık baskısı faktörlerinin etkili olduğuna işaret ediliyor.

TL kredi-mevduat makasında iyileşme / net faiz marjında toparlanma,

Buna karşın vergi karşılıklarının artması,

Karşılık giderleri ve sorunlu kredi girişleri,

Personel gibi dönemsel faaliyet giderlerinde sıçrama,

TCMB’nin 4Ç25’te faiz indirimleri ve mevduat/kredi faizlerine yansıması

Hane halkı tüketimi, kredi kartı harcamaları, otomotiv satışları gibi göstergelerdeki canlılık;

PMI’da çeyreklik bazda hafif iyileşme

Finans dışı tarafta “yıllık görünüm” farklılaşması için toparlanma vurgusu yapılırken, net kârın, operasyonel performansın yanında muhasebe/vergi kalemleriyle daha fazla şekilleneceği kaydediliyor.

Araştırma raporlarında finans dışı şirketlere ilişkin görünümde, maliyet tarafını destekleyen unsurlar ile talep kaynaklı baskıların aynı dönemde etkili olduğu bir tablo çiziliyor. Düşük seyreden petrol fiyatları ve döviz paritesindeki gelişmelerin bazı sektörlerde girdi maliyetlerini sınırlayarak operasyonel kârlılığı desteklediği belirtiliyor. İç talepteki görece canlılığın da özellikle tüketime duyarlı alanlarda satış hacimlerine katkı sağladığı ifade ediliyor.

Aracı kurumlar, ana ticaret ortaklarında imalat göstergelerinin zayıflaması ve ihracat iklimindeki sıkışma, ihracat ağırlıklı şirketler açısından toparlanma sinyali vermediğine de işaret ediyor.