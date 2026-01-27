Bilecik Bozüyük’te vergi rekortmenleri ödüllerini aldı

ABDULLAH SÖNMEZ / BİLECİK

Bozüyük TSO Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç, ilçenin ekonomik gelişimine katkı sunan firmaları onurlandırmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik ise, gümrük müdürlüğünün faaliyete geçmesi, lojistik köy projesi ve Bozüyük-Söğüt yolunun yatırım programına alınmasının, bölge ekonomisi açısından önemli kazanımlar olduğunu vurguladı. Çelik, “Haftada ortalama on üyemizi ziyaret ederek sorunları yerinde dinliyoruz. Gümrük Müdürlüğümüzün faaliyete geçmesi, lojistik köy projemizin ihalesinin yapılması ve Bozüyük-Söğüt yolunun yatırım programına alınması, yürüttüğümüz yoğun temasların somut sonuçlarıdır. Bu projeler, Bozüyük ve Bilecik’in geleceğini şekillendirecek adımlardır.” dedi.

Sanayi bölgesinde altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü aktaran Çelik, OSB’de boş parsel kalmamasının Bozüyük’e olan yatırım ilgisini ortaya koyduğunu ifade etti. Bozüyük’ün en çok ihracat yapan firmaları Demirer Kablo, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Demirdöküm oldu.