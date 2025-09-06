Bilecik’te devlet desteğiyle arıcılıkta önemli artış yaşandı

Arıcılara, 2019'dan bu yana yüzde 50 hibeli kovan ve ilaç desteği sağlanan proje meyve veriyor.

Bilecik yaylalarında bal üretimi ve kovan sayısı proje ile katlandı

Mikroklima iklime sahip Bilecik'in 1800 metre rakımlı yaylalarındaki bal üretimi, proje sayesinde 6 yılda 80 tondan 220 tona çıktı. Aynı dönemde kovan sayısı da 11 bin 800'den 24 bine yükseldi.

Kent genelinde aktif arıcılık yapan 300'e yakın üyesi bulunan Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, sağlanan desteklerin sahada karşılık bulduğunu söyledi.

Erdönmez, kovan ve ilaç desteklerinin üretimi artırdığını vurgulayarak, "Dağıtılan kovanlar polen tuzaklı olduğu için polen üretiminde de artış yaşandı. Özellikle amatör ve genç arıcılarımız için destekler büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müz ve Valiliğimizle koordineli şekilde çalışıyoruz, bu desteklerin sürmesini istiyoruz." dedi.

Arıcılığa ilgi duyan gençlerin kendilerine veya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurmaları halinde her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Erdönmez, "Destekler sayesinde bal üretimimiz 80 tondan 220 tona çıktı. Aynı dönemde kentteki kovan sayısı da 11 bin 800'den 24 bine yükseldi." diye konuştu.

Devlet desteğiyle başladığı arıcılıkta 150 kovana ulaştı

Arıcılık yapan 37 yaşındaki Süleyman Pala da devletin sağladığı yüzde 50 hibe destekle 2019 yılında arıcılık yapmaya başladığını söyledi.

Pala, destekle ilk olarak 50 kovan aldığını, ardından ilaç desteği de verildiğini belirterek, "Şu anda toplam 150 kovanım var. Bal üretimim de arttı. İlk yıllarda 70-80 kovanla yaklaşık 800 kilogram bal alıyorduk. Şimdi 1,5 tona kadar çıkabiliyoruz. Arılarımı bölgelere göre dağıttım. Merkez Deresakarı köyü ve Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyünde üretim yapıyorum. Ballarımızı Bilecik, Eskişehir ve Bursa gibi illere gönderiyoruz. Propolis ve polen talepleri de alıyoruz." dedi.

Gençleri arıcılığa yönelmeye davet eden Pala, "Bilecik Tarım İl Müdürlüğü, Valilik ve Birlik, bize her konuda destek oldu. Bu desteklerin yeni başlayanlara da ulaştırılması önemli. Gençlerimize kapımız açık, arıcılıkta her zaman yardımcı olmaya hazırız." ifadesini kullandı.