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Bilgi ve iletişim firmalarının net kârları 5 yılda 9,1 kat arttı

Türkiye'de bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmaların net kârları son 5 yılda 9,1 kat artışla 11,6 milyar liradan 105,2 milyar lira ulaştı.

Haber Merkezi
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Bilgi ve iletişim firmalarının net kârları 5 yılda 9,1 kat arttı
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Türkiye'de bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmalar karlılıklarını katladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasına göre, 2023 yılı itibarıyla bilgi ve iletişim alanında 38 bin 142 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalardaki çalışan sayısı ise 264 bin 349 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede bu sektörde faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarının 2019-2023 döneminde düzenli arttığı görüldü.

Sektörün brüt satışları 2019'da 162,1 milyar lira olarak kaydedildi. Tüm dünyada birçok sektörü durma noktasına getiren Kovid-19 salgının görüldüğü 2020'de yaklaşık 192,6 milyar lira olan brüt satışlar, 2021'de 261 milyar liraya, 2022'de 466,2 milyar liraya ve 2023'te 724,4 milyar liraya ulaştı. Böylece sektördeki firmaların 5 yılda brüt satışları 4,5 katına çıktı.

Aktif büyüklükleri yaklaşık 3,4 katına yükseldi

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2019'da 234,4 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2020'de 265,4 milyar liraya, 2021'de 357,2 milyar liraya, 2022'de 587,5 milyar liraya ve 2023'te ise 794,8 milyar liraya ulaştı. Böylece firmaların aktif toplamları 2019-2023 döneminde 3,4 katına çıktı.

Öz kaynaklar da 3,5 katına çıktı

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının toplamı 2019'da 96,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2023'te 340,5 milyar liraya kadar yükseltti. Söz konusu dönemde öz kaynakların 3,5 katına çıktığı görüldü.

Net kar 9,1 katına çıktı

2019-2023 döneminde birçok alanda büyüyen sektörün karlılığında da artış yaşandı. Sektörün net karı 2019'da 11,6 milyar lira seviyesindeydi. Sektör firmaları 2020’de 17 milyar lira, 2021'de 22,9 milyar lira, 2022'de 36,3 milyar lira ve 2023'te 105,2 milyar lira net kar sağladı. Böylece söz konusu firmaların net karı son 5 yılda 9,1 katına çıkmış oldu.

Bilgi ve iletişim (Bin lira)

2019

2020

2021

2022

2023

Brüt Satışlar

162.133.103

192.609.501

260.977.648

466.163.091

724.364.389

Yurt içi satışlar

144.982.902

170.592.172

222.949.175

383.132.757

605.620.842

Yurt dışı satışlar

15.659.526

19.970.715

34.928.637

74.826.349

108.218.296

Diğer gelirler

1.490.675

2.046.614

3.099.836

8.203.985

10.525.251

Aktifler

234.412.560

265.411.824

357.170.814

587.537.354

794.840.721

Öz kaynaklar

96.620.150

107.254.769

141.459.314

241.959.850

340.511.624

Net kar

11.624.632

17.025.278

22.942.484

36.295.426

  

 

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