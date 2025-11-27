Bilinmeyen numaralardan gelen sessiz aramalara dikkat

Türkiye’de ve dünyada hızla artan spam aramalar, artık sadece rahatsızlık veren bir pazarlama yöntemi olmanın çok ötesine geçti. Siber dolandırıcıların geliştirdiği yeni yöntemler, bilinmeyen numaralardan gelen sessiz çağrıları ciddi bir güvenlik tehdidine dönüştürüyor.

Yapay zekâ destekli otomatik arama yazılımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte suçlular, binlerce numarayı saniyeler içinde tarayarak aktif hatları tespit ediyor. Bu tespit sürecinin ilk adımı ise “sessiz arama” olarak bilinen yöntem. Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu çağrıların masum bir yanlış arama ya da tanıtım görüşmesi olmadığını belirterek, “Sessiz çağrılar, kapınızın kilitli olup olmadığını anlamaya çalışan bir hırsızın dijital versiyonudur” dedi.

Yapay zekâ ile milyonlarca numara taranıyor

Gelişen teknolojilerle birlikte spam aramalar karmaşık ve organize bir yapıya büründü. Suçlular artık “numara taklidi” (spoofing) yöntemiyle kurumsal hatlardan arıyormuş gibi görünen çağrılar gerçekleştirebiliyor. Bu aramalar, hat sahibi telefonu açtığında birkaç saniyelik derin bir sessizlik içeriyor. Akkoyunlu, bu sessizliğin teknik bir arıza olmadığını belirterek şunları ekledi. “Arka plandaki yapay zekâ, hattı açanın gerçek bir insan mı yoksa telesekreter mi olduğunu analiz ediyor. ”

Sadece numara değil, sesiniz de hedefte

Akkoyunlu, Spam aramaların tehlikesi, yalnızca numara doğrulama ile sınırlı değil. Yapay zekâ tabanlı ses klonlama teknolojilerinin erişilebilir hâle gelmesi, dolandırıcılara yeni bir kapı açıyor. Akkoyunlu, ses kaydı riskine dikkat çekerek “Dolandırıcılar, bu kısa aramalarda ses tonunuzu ve vurgularınızı kaydedip ‘voice cloning’ için kullanabiliyor. Böylece sizin adınıza onay verilmiş gibi gösteren montajlar yapılabiliyor. Birçok vatandaşımız ‘Evet’ dediği için mağdur oluyor.” Bankalardan, adliyeden ya da emniyetten arıyormuş gibi yapılan panik yaratıcı konuşmalarla şifre, kart ve kimlik bilgilerinin çalındığına yönelik şikâyetler de artmaya devam ediyor” dedi.

- Spam ve Sessiz Aramalardan Korunma Rehberi

Bitdefender uzmanları, vatandaşların kendilerini korumak için şu adımları izlemesini öneriyor:

Sessizliğe yanıt vermeyin: Telefonu açtığınızda ses yoksa konuşmayın ve hemen kapatın.

Arayan kimliğine güvenmeyin: Numara taklidi ile resmi kurum süsü verilebilir. Şüphelenirseniz kendiniz resmi numaradan arayın.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın: Banka, polis veya savcılık telefonda şifre ya da para transferi istemez.

“Evet” demekten kaçının: Sesiniz montajla hizmet onayı gibi kullanılabilir.

Numarayı engelleyin ve raporlayın: Cihazınızın spam filtrelerini etkinleştirin.

Geri aramayın: Wangiri yöntemiyle yüksek tarifeli hatlara yönlendirilebilirsiniz.

Telefondan işlem yapmayın: Dolandırıcılar bilgilerinizi önceden ele geçirmiş olabilir; bu, aramanın gerçek olduğunu göstermez.

Mobil güvenlik uygulaması kullanın: Bitdefender Mobile Security, şüpheli çağrıları tespit ederek otomatik engelleme sağlıyor.