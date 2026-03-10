Bilirkişilik sisteminde yeni dönem: Rapor süreleri kısalacak, yaptırımlar artacak

Adalet Bakanlığı, yargı sisteminde sıkça eleştirilen bilirkişilik uygulamasını yeniden düzenlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmeler sonrası hazırlanan taslak düzenlemenin, davaların daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlaması ve kamuoyunda sıkça dile getirilen “tanıdık bilirkişi” ile “nüfuz kullanımı” iddialarının önüne geçmesi amaçlanıyor.

Sistemin suistimale açık alanları daraltılacak

Sabahın haberine göre, düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, dosyaların bilirkişiye gönderilme kriterlerinin netleştirilmesi oldu. Mevcut sistemde teknik uzmanlık gerektirmeyen birçok dosyanın bilirkişiye havale edilerek yargılamayı uzattığı tespit edildi.

Hukukçu kurmayların değerlendirmelerine göre; hâkimler, teknik bir uzmanlık gerektirmeyen konularda dosyayı dışarıya göndermek yerine kendi hukuki mütalaalarıyla karar verecek.

Hangi dava türlerinin bilirkişi incelemesine tabi tutulacağı spesifik olarak belirlenecek, böylece sistemin suistimale açık alanları daraltılacak.

Takvime uymayan bilirkişiler sistemden hızla elenecek

Bilirkişilerin raporlarını makul sürede teslim etmemesi, Türkiye’deki uzun yargılama sürelerinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Bilirkişilerin çalışma usullerini, rapor kalitelerini ve hızlarını ölçen kapsamlı bir performans takip sistemi kurulacak.

Rapor hazırlama sürelerine katı sınırlamalar getirilecek. Belirlenen takvime uymayan bilirkişiler sistemden hızla elenecek. Görevini istismar eden, gerçeğe aykırı veya taraflı rapor hazırlayan bilirkişiler hakkında sadece idari değil, adli cezalar da ağırlaştırılarak uygulanacak.