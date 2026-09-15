Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: Hiçbir hükümet değişime hazır değil

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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın toplumda yaratacağı değişimlere dünyadaki hiçbir hükümetin hazır olmadığını söyledi.

Gates, teknolojinin istihdama etkisi, saldırılarda kullanılması ve yapay zeka arkadaşlarına bağımlılık gibi risklere dikkat çekti.

Hükümetlerin hazırlığını yetersiz buldu

Daha önce yapay zeka konusunda iyimser bir tutum sergileyen Gates, hükümetlerin konunun gerektirdiği derinlikte çalışmadığını belirtti.

Endişelerini ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi dahil dünya liderleriyle görüştüğünü söyleyen Gates, bu yıl içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelmeyi hedeflediğini açıkladı.

Gates, ülkelerin ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Yapay zekayı dünyaya gelen yabancı bir zekaya benzeterek ABD, Çin ve diğer ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Yapay zeka eşitsizliği azaltabilir

Gates, doğru yönetilmesi ve eşit erişim sağlanması halinde yapay zekanın en zenginlerle en yoksullar arasındaki farkı büyütmek yerine azaltabileceğini söyledi.

Gates, yapay zekanın sağlık çalışanlarını desteklemekten yeni ilaç ve aşıların keşfine kadar geniş bir alanda kullanılabileceğini belirtti.