BİM hisselerinde 1,5 milyonluk virman işlemi

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. hisselerinde 26 Mart tarihinde pay devri işlemi gerçekleştirildi.

1,5 milyon adet hisse devredildi

NASPAK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fatma Fitnat Topbaş’ın sahip olduğu halka açık paylar içerisinden 1 milyon 500 bin adet hisseyi devraldı. Devir işlemi, hisse başına 705 TL olarak belirlenen fiyat üzerinden ve hesaplar arası virman yöntemiyle yapıldı.

İşlemin piyasa değeri 1 milyar lirayı aştı



Gerçekleştirilen devir işlemiyle toplam 1,5 milyon adet payın yaklaşık piyasa değeri 1,06 milyar TL olarak hesaplandı. İşlem sonrasında alıcı konumundaki NASPAK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. sermayesindeki payı ve oy hakları yüzde 11,92 seviyesine ulaştı.