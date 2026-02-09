Bin firma, 60 bin çalışan, 3,5 milyar dolar ihracat

ALİ BAŞ – ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Genel kurula Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, OSB ve ESO’nun önceki dönem başkanları Savaş Özaydemir ve Yavuz Zeytinoğlu ile çok sayıda sanayici katıldı. Nadir Küpeli’nin başkanlığındaki yeni yönetimde Metin Saraç, Yavuz Ayva, Erol Öz ve Mustafa Gönenli yer alırken; Hasan Hakan Bayar ve Alper Çelebi denetim kurulu asıl üyeliğine seçildi.

OSB’de yatırımcı ve çalışan sayısı arttı

Küpeli yaptığı konuşmada, 4 yıllık yeni hizmet döneminde hayata geçirilecek projeler ile ilgili bilgi verdi. Eskişehir OSB’nin alanını 31,8 milyon m2’den 34,3 milyon m2’ye çıkardıklarını belirten Küpeli, “OSB’deki firma sayımız 2018 yılında 550 iken, bu sayı 2026 yılında 916’ya çıktı. Üretimdeki firma sayımız ise 2018 yılında 510 iken, 2026 yılında 748’e ulaştı. Aynı dönemde çalışan sayımız 40 bin kişiden 53 bin kişiye çıktı. İnşaat aşamasındaki firmalarımızın da devreye girmesiyle çalışan sayısının 2027 yılında 55 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“OSB’mizi dünyanın gıptayla baktığı merkez yapacağız”

Önümüzdeki 4 yılın tüm projeleri kusursuzca tamamlama dönemi olduğunu aktaran Nadir Küpeli, “2030 yılına geldiğimizde; OSB’mizdeki firma sayısının bini aşmış, çalışan sayımızı 60 bin kişiye ulaştırmış, ihracatımızı 3,5 milyar dolara çıkarmış, Türkiye’nin en yeşil, en teknolojik ve en sosyal OSB’sini inşa etmiş bir yönetim olarak bayrağı teslim etmek istiyorum. Eskişehir sanayicisi feraset sahibidir; emeği, çalışmayı, yatırımı ve istikrarı görür. Önümüzdeki 4 yılımızda, el ele, gönül gönüle vererek Eskişehir OSB’yi dünyanın gıptayla baktığı bir merkez yapmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yüksek teknoloji içermeyen yatırımları bölgemize almıyoruz”

Son 2 yılda enflasyon ve faiz oranlarının yüksek seyretmesi nedeniyle sanayi yatırımlarında bir durgunluk yaşandığını belirten Küpeli, bölgeye alınacak yatırımlar konusunda seçici davrandıklarını vurguladı: “Artık çok yüksek su kullanan, bizim çevre kriterlerimize uymayan, sanayiye katma değer sağlamayan, yüksek teknoloji içermeyen yatırımları bölgemize almıyoruz. Bu kriterlere uymayan birçok başvuru geliyor ama biz onlara yatırım izni vermiyoruz” dedi.