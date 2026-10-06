Bin Ulaşım’dan Özgür Özel'in iddialarına yanıt

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Bin Ulaşım A.Ş., Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 6 Ekim’de şirket ve ortaklarına yönelik dile getirdiği iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi.

Bin Ulaşım, gündeme gelen fon soruşturmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin şirketin yüzde 2,8 payına sahip yatırımcılardan biri olduğu ifade edildi. Bulls Yatırım’ın şirketin halka arz sürecindeki görevinin ise tamamen ticari kriterler doğrultusunda belirlendiği kaydedildi.

Şirket ayrıca, Nisan 2026’dan bu yana kurucu ve hakim ortaklar tarafından herhangi bir pay satışı gerçekleştirilmediğini açıkladı.