Bin Ulaşım’dan Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Bin Ulaşım A.Ş., YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, fon soruşturmalarıyla herhangi bir bağlarının bulunmadığını duyurdu.
Bin Ulaşım A.Ş., Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 6 Ekim’de şirket ve ortaklarına yönelik dile getirdiği iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Şirketten yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi.
Bin Ulaşım, gündeme gelen fon soruşturmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını bildirdi.
Açıklamada, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin şirketin yüzde 2,8 payına sahip yatırımcılardan biri olduğu ifade edildi. Bulls Yatırım’ın şirketin halka arz sürecindeki görevinin ise tamamen ticari kriterler doğrultusunda belirlendiği kaydedildi.
Şirket ayrıca, Nisan 2026’dan bu yana kurucu ve hakim ortaklar tarafından herhangi bir pay satışı gerçekleştirilmediğini açıkladı.
“Gerekli hukuki süreç başlatılacak”
Son dönemde şirket ve ortakları hakkında sistematik biçimde yanıltıcı bilgi ve mesnetsiz iddiaların dolaşıma sokulduğunun gözlemlendiği belirtilen açıklamada, şirketin itibarını ve yatırımcıların menfaatlerini korumak amacıyla hukuki süreç başlatılacağı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu yayın ve beyanlarla ilgili yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
Bin Ulaşım, faaliyetlerini şeffaflık, hesap verebilirlik ve sermaye piyasası mevzuatına tam uyum içinde sürdürdüğünü belirterek açıklamasını tamamladı.