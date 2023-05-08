Binance, Bitcoin çekme emirlerini durdurdu

Şirketin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bitcoin çekme işlemleri büyük miktarda bekleyen işlem olmasından kaynaklı olarak durduruldu ve ekibimiz hali hazırda sorunu çözmek için çalışıyor ve BTC çekme işlemlerini mümkün olan en kısa zamanda yeniden açacak" ifadeleri kullanıldı.

Binance Bitcoin geri çekme işlemlerini dün akşam saatlerinde de 90 dakika süre ile durdurmuştu.

Binance, ilk açıklamanın üzerinden 3 saat geçtikten sonra ikinci bir açıklama yaparak, Bitcoin çekme işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bitcoin, sabah 08.48 itibariyle saatlerinde 28.285 dolar seviyesinde bulunuyor.