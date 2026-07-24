Binek otolara asgari ÖTV uygulaması geliyor: 100 bin liradan az olmayacak

Hüseyin Gökçe / Canan Sakarya - ANKARA

Binek araç ve motosikletlerin ÖTV’sine asgari maktu vergi getirildi.

Asgari maktu ÖTV motosikletlerde 30 bin lira, binek araçlarda 100 bin liradan az olamacak.

En düşük emekliği aylığını 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifine binek araçlar ve motosikletlerin ÖTV tutarlarına ilişkin bir önerge verildi.

ekonomim.com'un edindiği bilgiye göre ÖTV II sayılı listede yer alan binek otomobiller ile motosiklet sınıfındaki araçlar için asgari maktu vergi kavramı mevzuata dahil edildi.

Yani oransal olarak hesaplanan ÖTV tutarı belirlenen asgari maktu verginin altında kalırsa bu araçlar için yasayla belirlenen asgari maktu vergi tutarı tahsil edilecek.

Önergeye göre 4 kW altındaki elektrikli motosiklet ve scooterlar hariç olmak üzere bu grubun asgari maktu vergi tutarı 30 bin lira olacak. 8703 GTP’li binek otomobillerde ise vergi tutarı 100 bin liranın altında olamayacak.

Önergeyle 41760 sayılı ÖTV Kanununun 12’nci maddesine eklenen bir fıkra ile de ÖTV tutarlarını 10 kata kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi.