  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bingöl'ün Merkez ilçesindeki alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
Takip Et

Bingöl'ün Merkez ilçesindeki alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Bingöl'ün Merkez ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan alan, "Bingöl Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bingöl'ün Merkez ilçesindeki alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
Takip Et

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bingöl'ün Merkez ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki 7 bin 799 metrekarelik alan "Bingöl Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.

Kararın ekinde, söz konusu alana ilişkin kroki ve koordinat listesi de yer aldı.

Faizsiz kredi kampanyalarında son durum! En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlarFaizsiz kredi kampanyalarında son durum! En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlarEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yumurta ihracatına önlemResmi Gazete'de yayımlandı: Yumurta ihracatına önlemEkonomi
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyorBakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyorGündem

 

Ekonomi
BDDK, iki şirkete faaliyet izni verdi
BDDK, iki şirkete faaliyet izni verdi
Küresel piyasalar Fed tutanaklarının ardından pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed tutanaklarının ardından pozitif seyrediyor
2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi
2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yumurta ihracatına önlem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yumurta ihracatına önlem
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda