Binlerce hurda araç için kritik adım: ÖTV’siz araç heyecanı başladı
İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan, haczi kalkmış ve yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Bu adım, yıllardır yediemin depolarında bekleyen araçlarla ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini gündeme getirdi. Diğer taraftan ÖTV'siz araç alımına ilişkin Meclis komisyonunda görüşülen kanun teklifi de heyecan yarattı.
Türkiye’de haczi kaldırılmış olmasına rağmen yediemin depolarında tutulmaya devam eden mallara ilişkin, İcra ve İflas Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine dayandırılan tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla yürürlükten kaldırıldı.
İcra ve İflâs Kanunu kapsamında muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların aynı kanunun geçici 20'nci maddesi uyarınca tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirliyordu.
Tebliğ hükümleri, 5/4/2023 tarihi itibarıyla muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malları kapsıyordu.
Bu araçlara ne olacağı merak konusu oldu
Yedieminlerde uzun yıllardır yatan ve çürümeye yüz tutmuş araçları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte bu araçlara ne olacağı beklentisi de ortaya çıkmaya başladı. Özel Tüketim Vergisiz araç alımı için Meclis'e sunulan hurda araç kanun teklifinin komisyonda görüşülüyor olması ve hurda araçlara ilişkin tasfiye tebliğinin yürürlükten kaldırılması heyecan yarattı.
Yediemindeki araçlar piyasayı düşürmedi
Yedieminlerde yaklaşık 700 bin araç uzun yıllardır çürümeye yüz tutmuştu. Ekonomik değerini kaybeden, tekrar trafiğe çıkması için yüz binlerce lira harcanması gereken araçların tasfiyesi yapılmaya başlanmıştı. Bu araçların trafiğe kazandırılacağı ve araç fiyatlarının sert düşüş yaşayacağını iddia eden uzmanlar da ortaya çıkmıştı ancak fiyatlarda değişiklik aksine yükseliş meydana gelmişti.
Yeni düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor
Haczi kalkmış ve yedieminde emanette bulunan mallara ilişkin bildirim, tasfiye ve satış sürecine ilişkin tebliğin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yeni düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.