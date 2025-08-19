Bioetanol oranının düşürülmesi çiftçiyi ve hayvancılığı olumsuz etkileyecek

Veysel AĞDAR

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, EPDK’nın bioetanol harmanlama oranını %1’e düşürmeyi öngören taslağına sert tepki gösterdi.

Doğru, kararın kabul edilmesi halinde 600 bin ton mısırın pazarını kaybedeceğini, çiftçilerin gelir kaybına uğrayacağını ve hayvancılıkta yem hammaddesi ihtiyacının dışa bağımlı hale geleceğini söyledi. Şeker pancarı, mısır ve tarımsal atıklardan üretilen bioetanolün Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Doğru, bioetanolün hem enerji ithalatını azalttığını hem de karbon emisyonlarını düşürdüğünü belirtti.

Doğru, “Bioetanol küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede kritik bir rol üstleniyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde %5 ile %10 arasında, ABD’de %10, Brezilya’da ise %27 oranında harmanlanarak kullanılan bioetanol, çevreci ve ekonomik bir ürün olarak destekleniyor” dedi.

Yüzde 3’tü yüzde 2’ye indirildi, şimdi de yüzde 1’e indiriliyor

Türkiye’de bioetanol harmanlama uygulamasının 2014 yılında %3 ile başladığını hatırlatan Doğru, 2023 yılının başında bu oranın %2’ye düşürüldüğünü ifade etti. EPDK tarafından hazırlanan yeni taslakla birlikte harmanlama oranının %1’e çekilmesinin gündeme geldiğini belirten Doğru, “Tam da mısır ve pancar hasadı yaklaşmışken, piyasadaki talep ve fiyatlar çiftçimizin aleyhine gelişirken böyle bir karar üreticiyi daha da zora sokacaktır” diye konuştu.

600 bin ton mısır pazarını kaybedecek

Doğru, taslağın kabul edilmesi halinde yaklaşık 600 bin ton mısırın pazarını kaybedeceğini belirtti. Türkiye’de tarımsal destekler ve modern üretim teknikleri sayesinde mısır üretiminin son 20 yılda 2 milyon tondan 8 milyon tona çıktığını söyleyen Doğru, “Bu büyüme, çiftçimizin emeği ve devletimizin desteğiyle gerçekleşti. Ancak harmanlama oranının düşürülmesi, çiftçilerimizin ürettiği mısırın değer bulmasını engelleyecek” ifadelerini kullandı.

Yem sektöründe dışa bağımlılık riski

Bioetanol üretiminde kullanılan mısırın artığı olan DDGS’nin (kurutulmuş damıtık tahıl posası) hayvancılık için yüksek proteinli ve besleyici bir yem hammaddesi olduğuna işaret eden Doğru, harmanlama oranının azaltılmasının hayvancılığı da olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Doğru, “Mısır pazarında daralma yaşanmasının yanı sıra yem hammaddelerinde dışa bağımlılığımız artacak. Bu da hem üreticiye hem tüketiciye daha pahalı et ve süt ürünleri olarak yansıyacaktır” dedi.

AB standartlarına uyum çağrısı

Doğru, harmanlama oranlarının düşürülmesi yerine artırılması gerektiğini savundu. Bioetanolün hem tarımsal üretimi desteklediğini hem de enerji ve çevre politikaları açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Doğru, “Bizim talebimiz mevcut taslağın değiştirilerek öncelikle %3 olan eski orana dönülmesi, ardından AB ile uyum sürecinde bu oranın kademeli olarak %5 ve %10 seviyelerine çıkarılmasıdır” ifadelerini kullandı.