Bir alkol grubuna daha zam geldi: İşte yeni fiyatlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarına geçtiğimiz günlerde 158,71 lira zam yapıldı.

Bu gelişme, alkol üreticilerini harekete geçirirken, 2025 yılının ilk ayında alkollü içecek fiyatlarına üst üste zamlar yapılmasına neden oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''bir ithal alkol gurubuna daha zam geldi Viski votka tekila cin zam yağmuru devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Gelen zamların yeni fiyatlar şu şekilde oldu: