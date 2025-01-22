Bir alkol grubuna daha zam geldi! İşte yeni liste..
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol fiyatlarına bir zam daha yapıldığını duyurdu. Yeni zamlı listeye yansıyan viski, vodka ve cin markaları, tüketicilerin dikkatini çekti. İşte güncellenmiş alkol listesi ve yeni fiyatlar...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeni yıl ile birlikte fiyat artışları devam ediyor ve içki sektörü de bu dalgalanmalardan nasibini aldı.
Zam yapılan ürünler arasında popüler içkiler yer alıyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 'Marka Meşrubat' adlı içki grubunda fiyat artışının gerçekleştiğini açıkladı. Zam yapılan ürünler arasında viski, vodka ve cin gibi popüler içkiler bulunuyor.
Dündar, zamlı listeyi şöyle paylaştı:
Bir alkol gurubuna daha #ZamGeldi pic.twitter.com/a2XSyjdIhy— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 21, 2025
Ekonomi