Bir alkol grubuna daha zam geldi! İşte yeni liste..

Yeni yıl ile birlikte fiyat artışları devam ediyor ve içki sektörü de bu dalgalanmalardan nasibini aldı.

Zam yapılan ürünler arasında popüler içkiler yer alıyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 'Marka Meşrubat' adlı içki grubunda fiyat artışının gerçekleştiğini açıkladı. Zam yapılan ürünler arasında viski, vodka ve cin gibi popüler içkiler bulunuyor.

Dündar, zamlı listeyi şöyle paylaştı: