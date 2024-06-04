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Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi

Burgaz rakı, votka ve likör grubu ürünlerine zam yapıldığı bildirildi. Yüzde 15'lik zamlı tarife 3 Haziran Pazartesi günü itibarıyla uygulamaya alındı.

Haber Merkezi
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Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
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Bir alkollü içki grubunda daha fiyat artışı yaşandığı duyuruldu. Son olarak Burgaz rakı ve votka likör grubuna zam yapıldığı bildirildi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 3 Haziran itibarıyla geçerli olan yeni fiyat tarifesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Dündar, artışın eski fiyat tarifesine göre yüzde 15 olduğunu söyledi.

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