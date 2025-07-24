Bir bankadan daha zam kararı: TEB yemek ücretlerini artırdı

Bankacılık sektörü temmuz ayı itibariyle çalışanlarının maaşlarında ve sosyal haklarında yeniden düzenleme yaptı. Temmuz başından bu yana Garanti BBVA, QNB Türkiye, Akbank ve İş Bankası personelin maaşlarında ara zam kararı aldı.

TEB’de yemek ücretleri değişti

Türk Ekonomi Bankası (TEB) da değişikliğe yemek ücreti artışıyla dahil oldu. TEB personelinin günlük yemek ücretine zam yaptı. 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak düzenlemeye göre, TEB çalışanlarının günlük yemek ücreti 375 TL’den 450 TL’ye çıkarıldı. Böylece yemek desteğinde yüzde 20’lik bir artış sağlandı.

Akbank ve Garanti BBVA da zam yaptı

Yemek ücretlerine ilişkin artış sadece TEB ile sınırlı kalmadı. Akbank, çalışanlarının günlük yemek ücretini 400 TL’den 500 TL’ye yükselterek yüzde 25 oranında zam yaptı. Benzer şekilde, Garanti BBVA da çalışanlarına yönelik yemek ücretini aynı tutarda güncelledi. Her iki bankada da yeni oranlar 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

QNB Türkiye de yüzde 20 artışla güncelledi

Garanti BBVA’nın ardından benzer bir adım atan QNB Türkiye ise çalışanlarının günlük yemek ücretini 375 TL’den 450 TL’ye çıkardı. Böylece bu bankada da yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış yapıldı. Güncelleme, yine 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya alındı.

İş Bankası maaşlara ara zam yaptı

İş Bankası ile bankada örgütlü BASİSEN Sendikası arasındaki imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre çalışanların 2025 ikinci altı aylık zam oranları belli oldu.İş Bankası çalışanlarına ortalama %21 zam yapma kararı aldı. Zam 01 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Türkiye’nin en büyük özel bankası İş Bankası çalışanlarına 2025 ilk altı aylık dönemi için %20 maaş zammı yapmıştı.