Bir buçuk aylık aranın ardından yerli hamsi yeniden piyasada

Yerli hamsinin kilosu 150 TL’den satılırken balıkçılar, Ramazan ayına kadar bu durumun devam etmesi temennisinde bulunurken yerli hamsi vatandaşın talebini de artırdı.

Hamsinin kilosu 150 TL'den satılıyor

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, hamsinin yaklaşık bir buçuk aydır kesildiğini belirterek, "Üç, dört ay boyunca bol miktarda avlanan hamsi, yaklaşık bir buçuk aydır kesilmişti. Bu bir buçuk aylık süreçte tezgâhlara şoklu hamsi geldi. Bugünden itibaren ise tezgâhlarda yeniden taze hamsi yer almaya başladı. İnşallah bundan sonra da vatandaş bol bol hamsi yer. Temennimiz, hamsinin bir, bir buçuk ay daha bu şekilde devam etmesi. Kilosunu 150 TL’den satıyoruz. İstavritin kilosu 100 TL, mezgit ise 200 TL. Bir ay öncesine kadar şoklu hamsi satıyorduk; şu anda ise taze geliyor. İnşallah bu durum devam eder" dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin kilosunu 150 TL’den sattıklarını kaydederek, "Yaklaşık bir buçuk aydır yerli hamsi pek bulunmuyordu. Aradan geçen bir buçuk ayın ardından ilk kez bu kadar güzel hamsi çıktı ve tezgahları şenlendirdi. Hamsinin kilosu 150 TL’den satılıyor. Uzun bir aradan sonra yeniden tezgahlarda yerini alan hamsi, ister istemez şaşırttı. İnşallah Ramazan ayına kadar bu şekilde devam eder. Hamsi son dönemlerini yaşıyor; bu aylarda görülüp göç ediyor. Şu an göç zamanı olduğu için bir müddet daha böyle süreceği tahmin ediliyor. Taze hamsinin çıkmasıyla birlikte vatandaşın talebinin arttığını söyleyebiliriz. İstavritin kilosu ise 100 TL" diye konuştu.