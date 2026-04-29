Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, De&Fa markalı çocuk terliğinin kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.