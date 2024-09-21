Bir gecede 1.7 milyon TL'lik zamma 100 bin TL ceza

Ziraat Bankası'nın konut kredi faizlerinde indirime gitmesinin ardından fırsatçılar da harekete geçti.

Bir gecede 1,7 milyona varan zam yaptı

Faiz indirimini fırsat bilen bir emlakçı, konut piyasasının canlanacağı beklentisi ise ilandaki evin fiyatına bir günde 1,7 milyona varan zam yaptı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Durumun fark edilmesi üzerine sosyal medyada tepkiler büyürken, devreye Ticaret Bakanlığı girdi.

100 bin TL ceza

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gürcan, bir günde ilan fiyatını 1 milyon 750 bin TL artıran emlakçıya 100 bin TL ceza verildiğini açıkladı.

Gürcan zam yapılan ilanın Adana'da olduğunu belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir. Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır."