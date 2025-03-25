TL mevduat faizinde yükseliş durmuyor!

İSTANBUL / EKONOMİ

Bankacılık sektörü Merkez Bankası'nın likidite fazlasına yönelik hamlelerinin ardından başladığı TL mevduat faizindeki yükselişi sürdürüyor. Dün yüksek hacimli mevduatlara yüzde 47'ye varan faiz oranları teklif eden bankacılık sektöründe bugün faiz oranlarına 0.5 puan daha eklendi.

Yabancı para mevduatın geçen hafta yükselişi endişelendirmeye devam etse de TL'yi cazip halde tutabilmek için hem Merkez Bankası hem de ekonomi yönetiminin hamleleri devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 20 Mart Perşembe günü de bankacılık sektöründe yabancı para mevduatı artmaya devam etti. 19 Mart günü bir önceki güne göre 1.4 milyar dolar artan bankacılık sektöründeki yabancı para mevduat 20 Mart gününe gelindiğinde ise 1.5 milyar dolar artarak 207 milyar 881,9 milyon dolara yükseldi. Bu hesaplama parite etkisinden arındırılmamış olarak yapıldı. Yine BDDK verilerine göre aynı dönemde sektördeki TL mevduat 19 Mart'taki 13 trilyon 197 milyar 194 milyon liradan, 13 trilyon 33 milyar 973 milyon liraya indi. Yani 163 milyar 221 milyon lira azaldı.