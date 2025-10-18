Bir günde 24 milyar dolar kaybetti: Dünyanın en zengin ikinci ismi şokta

Oracle hisseleri, cuma günü öğleden sonra yüzde 7 düşerek 291 dolara geriledi. Bu kayıp, şirketin 2025 yılı içinde yaşadığı en büyük ikinci değer düşüşü olarak kayıtlara geçti. Düşüşe rağmen Oracle yöneticileri, bir gün önce yaptıkları açıklamada şirketin önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık ortalama yüzde 31 oranında gelir artışı yakalayacağını öngördü. 2030 mali yılına kadar toplam satışların 225 milyar dolara ulaşması, hisse başına kazancın ise yüzde 28 artarak 21 dolara çıkması bekleniyor.

Uzmanlara göre Oracle’ın tahminleri beklentileri aştı

Barclays analisti Raimo Lenschow, Oracle’ın büyüme beklentilerinin Wall Street tahminlerinin üzerinde olduğunu vurguladı. Guggenheim analisti John DiFucci de bu görüşe katılarak, açıklanan tahminlerin “beklentilerin oldukça üzerinde” olduğunu ifade etti.

Öte yandan Jefferies analisti Brent Thill, hisselerdeki düşüşe yatırımcıların gösterdiği tepkiyi, Oracle’ın sermaye harcamalarıyla ilgili net bilgi vermemesine bağladı. Thill ayrıca, şirketin bulut altyapısından elde ettiği gelir artışına paralel olarak harcama tahminlerini “yukarı yönlü revize etmesi gerektiğini” söyledi.

Forbes: Ellison bir günde 24,1 milyar dolar kaybetti

Oracle’da yaklaşık yüzde 41 hisseye sahip olan Larry Ellison’ın serveti, cuma günü yaşanan hisse senedi düşüşüyle birlikte 24,1 milyar dolar azaldı. Bu kayıp, Ellison’ın toplam varlığında yüzde 6,3’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Zirvede Elon Musk var

Forbes verilerine göre Larry Ellison, 350,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olmayı sürdürüyor. Listenin zirvesindeki isim ise, 485,9 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk.

Geçtiğimiz ay Oracle hisseleri, 1992’den bu yana en hızlı yükselişini kaydetmişti. Bu artış, Larry Ellison’ın servetine sadece bir günde 110 milyar dolar eklenmesini sağladı. Böylece Ellison, 400 milyar dolarlık servet barajını aşan ikinci kişi olmuştu.

Analistler Oracle için hâlâ iyimser

Son dönemdeki hisse düşüşüne rağmen analistler, Oracle’ın uzun vadeli performansına dair olumlu görüşlerini sürdürüyor. Jefferies, şirket için hedef fiyatını 360 dolardan 400 dolara yükseltti. Barclays ve Guggenheim analistleri de benzer şekilde hedeflerini 400 dolara çıkardı. Stifel analisti Brad Reback ise Oracle için 350 dolarlık fiyat hedefini korudu.

Bulut gelirlerinde hızlı büyüme beklentisi

Oracle hisselerindeki yükseliş beklentisinin arkasında, yapay zeka destekli bulut hizmetlerinde öngörülen güçlü ve hızlı büyüme yatıyor.

Şirket, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, bu mali yılda bulut altyapısı gelirinin 18 milyar dolara ulaşacağını ve 2027’ye kadar neredeyse iki kat artarak 32 milyar dolara çıkacağını duyurmuştu.

Oracle, son çeyrekte üç müşteriyle imzaladığı 4 milyar dolarlık sözleşme sayesinde toplam sözleşmeli gelirini yüzde 359 artırarak 455 milyar dolara yükseltti.

Deutsche Bank analisti Brad Zelnick, bu verileri “bilgi işlem alanında yaşanan sarsıcı bir değişimin en somut kanıtı” olarak değerlendirdi.