Bir günde 500 kasa palamut sattı, sevinçten halaya durdu
Palamut fiyatlarının düşmesi ile vatandaşlar balıkçılara akın ederken Ankara'da 500 kasa palamut satan bir esnaf sevincini halay çekerek kutladı.
Ankara Polatlı'da bir günde 500 kasa palamut satan balıkçı Hacı Yücel, çalışanlarıyla yağmura aldırmaan halay çekerek sevincini kutladı.
Palamut balığının bolluğu balıkçıların yüzünü güldürmekle kalmadı, halay çektirdi
Polatlı'da balıkçılık yapan Hacı Yücel, bir günde 500 kasa palamut sattı. Gün sonunda tezgahta kalan son 2 palamudu çalışanlarına veren Hacı Yücel, ardından personeliyle birlikte yağmur altında halay çekerek satış sevincini kutladı.