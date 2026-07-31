Bir il daha ekmeği zamlı yiyecek: 5 TL zamlı ekmekler yarın satışta

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Fırıncılar artan un, enerji ve işçilik maliyetleri nedeniyle fiyat artışının normal olduğunu savunurken vatandaşlar ise 5 TL'lik ekmek zammını yüksek buldu.

Fırıncı İsmail Arıkan'dan açıklama

Arıkan ekmek zammına ilişkin açıklamasında "Yerinde bir karar. Sürekli maliyetler yükseliyor. Biz de mecburen zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çöp konteynerlerinin yanında poşet poşet ekmek görüyoruz. Ekmek nimettir. Zam olunca vatandaş ihtiyacı kadar alır, israf da azalır. Fırın işçilerine zam ancak ekmek fiyatı arttığında yapılabiliyor. Biz de bu maliyetleri karşılamak zorundayız. Bugün onlarca kalemde artış varken bunun ekmeğe yansımaması mümkün değil." dedi.

Siyasilerden ekmek zammına tepki

Isparta'da 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek olan ekmek zammı siyasetin de gündemine oturdu. Zafer Partisi, Anahtar Parti ve CHP İl Başkanları, artan fiyatların sorumlusunun fırıncılar olmadığını belirterek ekonomik tabloya ve vatandaşın alım gücündeki düşüşe dikkat çekti.