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Bir ilde 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Bolu'da 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları için ihale yapılacak.

Haber Merkezi
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Bir ilde 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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Bolu İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bolu'nun Merkez ve Mudurnu ilçelerinde 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile Dörtdivan, Yeniçağa ilçeleri sınırlarında bulunan jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama ruhsatı sahaları açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Tahmini bedelleri 300 bin lira ile 950 bin lira, geçici teminat bedelleri 9 bin lira ile 28 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 11 Haziran Salı günü 14.00'ten itibaren Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

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