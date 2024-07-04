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Bir ilde daha ekmeğe zam kararı: Gramajı ve fiyatı değişti

Bayburt'ta ekmeğe 1,5 liralık zam geldi. 8,5 liradan satılan ekmeğin yeni fiyatı 10 lira oldu.

Haber Merkezi
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Bir ilde daha ekmeğe zam kararı: Gramajı ve fiyatı değişti
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Güncellenen fiyat sonrası 220 gram olan ekmeğin gramajı, 10 gram daha artırılarak 230 grama çıkarıldı. 220 gramı 8,5 liradan satılan ekmek, 230 grama çıkarılarak fiyatta değişiklik yapıldı.

Fiyatlar 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Bugünden itibaren geçerli olacak güncel fiyatla 230 gram ekmek, Bayburt'ta 10 liradan satılacak.

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