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Bir ilde daha ekmeğe zam kararı

Kayseri'de 200 gram somun ekmeğin fiyatı 7.5 TL'den 9 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatlar 28 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
İHA
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Bir ilde daha ekmeğe zam kararı
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Kayseri Ticaret Odası’nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan kararla ekmeğe zam uygulandı.

Yeni fiyat listesi şu şekilde;
- 200 gram somun 9 TL,
- 180 gram pide 9 TL,
- 360 gram çift pide ekmek 18 TL,
- 130 gram pide sandviç 7.5 TL,
- 200 gram kıymalı-peynirli-sucuklu pide pişirme 15 TL,
- 150 gram lavaş ve dürüm ekmeği 10 TL,
- büyük güveç pişirme 100 TL,
- küçük güveç pişirme 70 TL,
- 400 gram tahinli ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL,
- 400 gram yağlı ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL,
- 50 gram roll ekmek 3 TL.

Yeni fiyatlar çarşamba gününden itibaren fırınlarda uygulanacak.

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