Bir ilde ekmek ve simide zam geldi
Bilecik’te yükselen maliyetler nedeniyle ekmek, simit ve poğaça fiyatlarında artışa gidildiği bildirildi.
İHA
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Bilecik'te ekmek, simit ve poğaça fiyatlarına zam geldiği duyuruldu.
Karar sonrası 7 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL çıkarken, listeye yeni giren 250 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL’den belirlendi.
90 gram simit 10 TL’ye, 80 gram poğaçanın fiyatı da 10 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.