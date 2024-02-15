  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bir ilde ekmek ve simide zam geldi
Takip Et

Bir ilde ekmek ve simide zam geldi

Bilecik’te yükselen maliyetler nedeniyle ekmek, simit ve poğaça fiyatlarında artışa gidildiği bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bir ilde ekmek ve simide zam geldi
Takip Et

Bilecik'te ekmek, simit ve poğaça fiyatlarına zam geldiği duyuruldu.

Karar sonrası 7 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL çıkarken, listeye yeni giren 250 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL’den belirlendi. 

90 gram simit 10 TL’ye, 80 gram poğaçanın fiyatı da 10 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

THY'den yurt içi uçuşlarda geçerli ucuz bilet kampanyasıTHY'den yurt içi uçuşlarda geçerli ucuz bilet kampanyasıŞirket Haberleri

 