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Bir ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirileceği bildirildi. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Bir ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın'ın Didim ilçesindeki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Didim ilçesindeki bazı taşınmazlar satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler için son teklif verme tarihi 11 Haziran olarak belirlendi.

Pazarlık usulüyle yapılacak ihalelere katılacak teklif sahipleri, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alıp, ayrı teklif sunacak.

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