Bir kafe zincirine 834 bin TL'lik etiket cezası

ANKARA (EKONOMİ) - Lokanta, kafe, gibi yiyecek içecek hizmeti sunan işyerlerine uygulanan fiyat listesi denetimleri kapsamında bir kafe zincirine 834 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada mart ayında İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün bir kafe zincirine ait işyerinde denetim yapıldığı belirtilirken, “Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Açıklamada denetimin 2024 yılında da devam edeceği belirtilirken, tespit edilen her aykırılığa 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.