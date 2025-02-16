Bir kentte daha 200 gram ekmeğe zam geldi!

Iğdır’da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmek 10 liradan satılacak. Gelen zamma vatandaşlar tepki gösterirken fırıncılarsa maliyetlerin arttığını, ekmek fiyatlarının düşük kaldığını belirtti.

Vatandaş tepkili

Bir vatandaş, "Milletin hali perişan ne ekmek alabiliyorsun ne de başka bir şey, ekmek olmuş 10 lira. Bir liraya aldığımız ekmek 10 lira olmuş ne yapalım" diye tepkisini gösterirken başka bir vatandaş, "Az bile olmuş İstanbul’da 15 lira burası daha ucuz" diye konuştu.