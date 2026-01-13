Bir kez daha “kritik sektörde yerli teknoloji” arayışı

MEHMET KAYA

EKONOMİ’nin edindiği bilgiler, bu enerjinin Marmara bölgesi ağırlıklı bir yönetim için düşünüldüğü yönünde. Dünya Bankası kredisi ile Türkiye’nin başlattığı doğru akım yüksek gerilim hattı da burada devreye giriyor. Mersin Akkuyu’dan yani Türkiye’nin güney sınırından, kuzeybatı sınırına doğru bir enerji desteği verilmesi söz konusu. Dünya Bankası 6 milyar dolar kredi açıkladı Türkiye’nin yüksek gerilim iletim hattının tamamı alternatif akım. Bu yatırım gerçekleşirse ilk kez yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) iletim hattı kurulmuş olacak. Dünya Bankası’nın geçtiğimiz aylarda açıklanan 6 milyar dolarlık kredisi, böyle bir iletim hattının planlanması başta olmak üzere altyapı yatırımı için kullanılacak.

Türkiye’nin sadece bu alanda Dünya Bankası ile masada görüşme halinde olan kredi tutarı 28 milyar dolar. Türkiye yakın zamanda çok büyük teknolojik altyapı yatırımlarına girişti. Bunlardan biri 5G…

Elektromekanikte güçlü üreticiler var

Yüksek voltajlı doğru akım gerilim hattı ile ilgisi ne?

İlgisi şu: Türkiye bu alanda deneyimli değil ama dünyanın en büyük elektromekanik sektörlerinden birine sahibiz. Güçlü üreticiler var. Doğru akımın kritik bileşeni konventör ve bir-iki bileşen hariç yerli teknoloji de var. 5G için denendi, tam başarılamadı ama yerli teknoloji sahibi şirketlerin doğmasına vesile oldu. Dünya Bankası kredisi, ana yüklenicinin yabancı olmasına yol açabilir ama en azından “niyet olarak dahi” elektromekanik sanayiinin tüm teknolojik bileşenlerinde yerli teknoloji sahibi, Türk şirketlerinin ortaya çıkması için çaba harcanamaz mı?... Akkuyu devreye girmeye hazırlanırken, kamu yatırım masasına HVDC iletim hattı, üstelik finansmanlı olarak gelmişken, bu işten kazanç sadece “kar” olmasın, yerli teknoloji- üretici de gelişsin gibi bir konuyu “safça” hatırlatmış olalım.