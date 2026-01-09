“Bir koyundan dört post çıkarmaya çalışıyoruz”

ERHAN BEDİR / BURSA

Faaliyetlerine 1994 yılında başlayan Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çağlar, “Deri sanayicisinin sessiz devrimi” diye tanımladığı son gelişmeleri anlattı. Çağlar, Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB’de 680 bin metrekare sanayi parselinde faaliyet gösteren 115 işletmede yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildiğini ve yıllık 500 milyon dolarlık üretim hacmine ulaştıklarını kaydetti.

Başkan Murat Çağlar, “Büyüklerimizin bir sözü vardır; ‘Bir koyundan kaç post çıkar’ diye… Biz artık bu söze yeni bir boyut kattık ve bir koyundan iki ya da üç değil dört post çıkarmaya çalışıyoruz” dedi. Çağlar, deri sanayicisinin teknolojinin sunduğu imkânlarla gıda sektöründe güçlü bir oyuncu haline geldiğini vurguladı. Ayakkabı ve hazır giyimde deri kullanım oranının yüzde 15–20 seviyelerine gerilediğine dikkat çeken Çağlar, buna karşın askeri botlar, teknik ve iş güvenliği ayakkabılarında derinin vazgeçilmezliğini koruduğunu söyledi. Bursa Deri OSB’de yıllık yaklaşık 10 milyon çift iş güvenliği ayakkabısı ve 7 milyon çift yanmaz iş eldiveni üretildiğini belirten Çağlar, bunun sektör için sürdürülebilir bir talep oluşturduğunu ifade etti.

“Kolajen ve jelatin yeni bir sanayi alanı”

Deri sanayisinin yeni büyüme alanının jelatin ve kolajen olduğunu belirten Çağlar, jelatinin bugün şekerleme, sütlü mamuller ve unlu gıdalar başta olmak üzere yaklaşık 180 farklı üründe kullanıldığını hatırlattı. Daha önce büyük ölçüde ithal edilen jelatinin artık Türkiye’de üretildiğini ve helal tedarik zinciriyle ihracata konu olduğunu vurgulayan Çağlar, dünya genelinde yıllık jelatin üretiminin yaklaşık 600 bin ton olduğunu, Türkiye’nin ise 50 bin tonun üzerindeki üretimiyle dünya pazarında yüzde 15 paya ulaştığını kaydetti.

Kolajenin de gıda takviyeleri, ilaç ve kozmetik sektörlerinde hızla büyüyen bir pazar oluşturduğunu ifade eden Çağlar, uluslararası raporlara göre bu pazarın 2035’e kadar yüzde 100 büyümesinin beklendiğini belirtti. Çağlar, sığır derisinden elde edilen kolajen ve jelatinin, deri sanayisinin katma değerini önemli ölçüde artırdığını, Türkiye genelinde Gönen, Bursa, Gerede ve Çorlu’da kurulan tesislerle jelatin ve kolajen üretimi yapan fabrika sayısının altıya ulaştığını, bu tesislerin tamamında ileri teknoloji kullanıldığını dile getirdi.

Protein temalı yeni sanayi vizyonu

Çağlar, Bursa Deri OSB’nin genişlemesini yüksek katma değerli, çevreci ve Ar-Ge odaklı bir sanayi vizyonunun doğal sonucu olarak değerlendirdi. Hedefl erinin hayvansal ve bitkisel proteinleri kapsayan, üniversitelerle entegre, start-up’lara açık bir teknopark modeli oluşturmak olduğunu belirten Çağlar, Uludağ Üniversitesi’nin gıda, veterinerlik ve ziraat alanlarındaki altyapısının bu vizyon için önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti. Bölgenin günlük 20 bin büyükbaş deri işleme kapasitesiyle Türk deri sanayisinin lokomotifl erinden biri olduğunu kaydeden Çağlar, önümüzdeki dönemde Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artışı, 4 MW’lık Yüzer GES, genişleme sahasının yatırımcılara açılması gibi projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi. Çağlar, Deri OSB, Teknopark ve Tekstil OSB arasındaki rezerv alan sorunlarının çözümü için bakanlıklar nezdinde girişim başlattıklarını sözlerine ekledi.

“Bursa Deri OSB’de doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı”

Bursa Deri OSB’de doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını belirten Murat Çağlar, 2025 yılında yaklaşık 400 bin metrekare fabrika inşa edildiğini, toplam yatırım tutarının ise 400 milyon doları aştığını açıkladı. Yıllık üretim hacminin 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Çağlar, bunun yaklaşık 150 milyon dolarının doğrudan ihracata gittiğini, jelatin ve kolajen ihracatıyla bu rakamın daha da yükseldiğini söyledi. Bölgede kimya, boya, vernik, deri kimyasalları ve gübre üretimi yapan fi rmaların yoğunlukta olduğunu ifade eden Çağlar, yanmaz döşemelik deri üretimiyle havacılık sektörüne de tedarik sağlandığını kaydetti. Parsel büyüklüklerinin yeni yatırımların önünde engel oluşturduğunu belirten Çağlar, bu nedenle OSB’nin genişleme alanına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.