Bir Patent Fikrim Var'da geleceğin teknolojileri yarıştı
Gençleri yenilikçi fikirlere yönlendirmek amacıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Bir Patent Fikrim Var” yarışmasının ödül töreni, Özel Adem Ceylan Final Teknik Anadolu Lisesi’nin öncülüğünde, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye Patent Hareketi Platformu, Adres Patent ve FikirYolla iş birliğiyle hayata geçirildi.
ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Önemli olan aslında bir fikrin olması, fikir sahibi olmak ve bir şeyler yapabileceğine inanarak yola çıkmaktır. Bu fikrin daha sonra patente dönüşmesi, ticarileşmesi ya da yarışmada ödül alması bir sonraki aşamadır. Asıl kıymetli olan, bir meseleye kafa yorup o fikri ortaya koyabilmektir” dedi.
Değerlendirme sürecinin ardından finale kalan en iyi 10 proje ödüle layık görüldü.
Yarışmanın genel klasmanında büyük başarıya imza atan Özel Adem Ceylan Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birincilik ödülünü kazandı.