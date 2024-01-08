Rakı fiyatlarına zam: Yüzde 35 artış gerçekleşti

Yeni yılda birçok kaleme zam gelirken rakı fiyatlarında da güncelleme sürüyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Beylerbeyi rakı grubuna ortalama yüzde 35 zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, grubun en pahalısı 300'lük rakı 6 bin TL olurken en ucuzu 35'lik rakı 345 lira oldu.

Zamlı listede 70'lik rakının farklı çeşitlerinin fiyatı 1000 TL'ye kadar dayandı.

Dündar'ın aktardığı yeni zamlarla birlikte 70'lik rakılar, 899 ve 990 liraya satışa sunulacak.

Bir rakı grubuna daha zam

Efe rakı grubuna da ortalama yüzde 35 zam geçişi oldu. Grubun en pahalı rakısı bin 350 TL oldu. En ucuzu ise 100 lira.

Dündar, Mey grubuna gelen zammı da paylaşmıştı.