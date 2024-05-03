Bir rakı grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efe rakı grubuna ortalama yüzde 12,5 oranında zam geldiğini duyurdu.
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Efe rakı grubunun fiyatlarında ortalama yüzde 12,5 oranında fiyat artışı yaşandı.
Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla fiyat artışını duyurdu.
Zammın ardından Efe Gold 70'lik 969 lira olurken Efe göbek 70'lik 995 TL oldu.
Dün Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 oranında zam gelmişti.